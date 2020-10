A Williams tem mais vitórias no Grande Prémio de Portugal do que qualquer outra equipa. Para além da dobradinha de Nigel Mansell e de Jacques Villenueve em 1996, a equipa também ganhou com Riccardo Patrese em 1991, Damon Hill em 1994 e David Coulthard em 1995.

Hoje, George Russell está para já nos pontos, em sétimo lugar, neste momento, e seria engraçado a equipa pontuar pela primeira vez este ano na F1.