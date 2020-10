GP Portugal, F1: Lance Stroll e Max Verstappen convocados pelo colégio de comissários

Os dois pilotos estiveram envolvidos num incidente que não é normal ser visto durante os treinos livres, mas antes em corrida e como o embate está sob investigação por parte dos comissários, ambos os pilotos foram convocados para explicarem o que aconteceu.

Após uma volta rápida de Lance Stroll e quando Max Versttapen ia no seu encalço, já tendo abortado uma volta rápida anteriormente, o holandês da Red Bull colocou-se a par do monolugar da Racing Point, talvez esperando que o canadiano após passar a linha de meta abrandasse. Mas tal não aconteceu, já que o canadiano iria para outra volta rápida e não levantou o pé. O par ao chegar à curva 1, com Max Verstappen por dentro, Lance Stroll cortou a trajetória e os dois bateram. O monolugar da Racing Point ficou na gravilha e Max Verstappen conseguiu chegar à box e ainda completar a sessão de treinos.

Através de comunicação rádio, Max Verstappen não foi meigo para com Lance Stroll, chegando a afirmar que “ele [Lance Stroll] f**** a volta, eu estava a prepara a minha volta e ele f****-a ao abrir o DRS e ficou na linha [de corrida] normal. Não há respeito, mas não faz mal.”