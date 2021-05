GP Portugal F1, Lance Stroll: ” A qualificação será imprevisível”

Lance Stroll considera que a qualificação será imprevisível, olhando às curtas diferenças entre os pilotos no top 10.

O piloto da Aston Martin falou também da pista de Portimão, sendo mais um dos que elogiou o traçado português:

“É ótimo estar de volta a Portugal. A pista é muito divertida e as mudanças de elevação são um verdadeiro desafio dentro do carro. As condições não eram as ideais, o que tornou bastante complicado encontrar o melhor equilíbrio. Com apenas seis décimos a separar os 10 melhores carros, a qualificação deverá ser imprevisível e um ótimo espetáculo para os adeptos. Estou entusiasmado para amanhã”.

Sebastian Vettel ficou satisfeito por ter feito muitas voltas apesar de ter admitido que os níveis de aderência não são os ideais:

“Não foi fácil porque embora a superfície da pista tenha mais aderência do que na corrida do ano passado, ainda é bastante complicada. O vento também foi um desafio, mas não nos impediu de completar muitas voltas. Cada volta é importante para compreender o carro e fazer melhorias, por isso foi positivo nesse sentido.”

Vettel admitiu que o carro de Stroll é diferente. Depois de ter ficado atrás de Stroll no treino de sexta-feira, Vettel foi questionado se estava frustrado com essa situação:

“Nem por isso”, disse ele à Sky Deutschland. “Ele tem uma especificação ligeiramente diferente este fim-de-semana, algo que foi definido com antecedência Espero que ele possa dar um passo em frente com ela”, acrescentou Vettel.