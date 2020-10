GP Portugal F1, Kevin Magnussen olha para outras possibilidades

Por Pedro Mendes

Na conferência de imprensa de antevisão do GP de Portugal, Kevin Magnussen afirmou estar estar aberto a todas as possibilidades depois da Haas ter anunciado a saída dos seus dois pilotos para o próximo ano. Magnussen deixa assim a porta aberta para a sua saída da disciplina, 7 anos depois de ter entrado pela mão da McLaren.

“Diria que estou aberto a todas as hipóteses neste momento”, resume assim o momento o piloto dinamarquês. “Claro que sinto que ainda tenho muito para trazer à F1. Tenho apenas 28 anos e ainda sinto que tenho muito para dar, mas vamos ver. Não há muitos lugares vazios. Realmente, sinto falta de vencer, do sentimento de ganhar corridas e isso é no que recentemente tenho vindo a pensar, como sinto essa falta.”

Pelas palavras do piloto, percebemos que a falta de consistência da Haas e por outro lado a falta de lugares em equipas “apetecíveis”, fazem com que Magnussen possa pensar em sair da F1 e rumar a outros desafios, onde possa vencer corridas ou voltar aos pódios.

Tendo chegado à F1 numa das melhores equipas na altura, Kevin Magnussen conseguiu um pódio logo na sua época de estreia, tendo terminado o ano de 2014 em 11º lugar do Campeonato de Pilotos.

O piloto afirmou também que tem vindo a estudar as suas hipóteses há já algum tempo, não tendo ficado parado à espera de uma resposta da Haas. “Tenho vindo a pensar nas minhas opções, por isso não mudou muito quando o Günther [Steiner] me disse que iria escolher outros pilotos.”

Mesmo tendo estado atento ao seu futuro, Magnussen disse que “consideraria muito seriamente qualquer proposta vindo da Haas”.