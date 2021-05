GP Portugal F1: Incidente com Kimi Raikkonen traz primeiro Safety Car

No final da primeira volta, a asa dianteira de Kimi Raikkonen desintegrou-se, depois de um toque no seu colega de equipa Antonio Giovinazzi, trazendo para a pista o primeiro Safety Car da corrida. Kimi está fora de prova e não repetiu um brilhante arranque do ano passado.

Valtteri Bottas largou bem e mantém-se na liderança, à frente de Lewis Hamilton e Max Verstappen. A melhor luta foi entre Esteban Ocon e Lando Norris com vantagem para o britânico.