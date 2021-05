GP Portugal F1, Helmut Marko sobre limites de pista: “Espero que termine já”

O conselheiro da Red Bull Racing está farto que Max Verstappen seja prejudicado por causa dos limites de pista e até levantou algumas questões acerca do mesmo não ser feito a outros pilotos.

Em declarações à Sky Sports alemã, Marko mostrou-se irritado com algumas decisões dos comissários, no GP de Portugal como no GP do Bahrein.

“Não foi suficiente para ganhar aqui, mas o desenvolvimento feito foi bom. Mas irritantemente, também temos aqui limites de pista. Agora perdemos a vitória [Bahrein], a volta mais rápida [Portugal], a pole position [Portugal]. Todas as coisas boas ao mesmo tempo. Espero que termine já”.

O austríaco quer ver o regulamento a ser clarificado, para que estas situações não tornem a acontecer: “Ou se fazem corretores mais altos ou se coloca ali gravilha ou qualquer coisa assim. Se se deixar o asfalto, é punido imediatamente”.

Para Helmut Marko, Lando Norris também deveria ter sido penalizado e não o foi. “Passou para lá [dos limites de pista] com as quatro rodas – e não aconteceu nada. Portanto, não é consistente e isso não é uma corrida, se se fizer malabarismos com as regras desta maneira”.