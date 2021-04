GP Portugal F1, Helmut Marko: “Objetivo é ter dois pilotos no pódio”

A Red Bull chega a Portimão, depois de uma vitória clara em Ímola, com a moral em alta. Helmut Marko, consultor da equipa, apontou os objetivos para este fim de semana:

“O objetivo é colocar dois pilotos no pódio em Portugal”, explicou ele numa entrevista com a RTL. “Uma vitória seria bom, esse é o objetivo principal”. Marko espera, portanto, também ver Pérez do seu melhor lado no domingo.

O austríaco reforçou que a Red Bull precisa de manter o nível e ganhar de forma consistente para ter uma hipótese de vencer o título . “É a única forma de podermos ganhar o campeonato”, diz ele. No entanto, o chefe da Red Bull pensa que a Mercedes ainda tem a vantagem. “Se houver tempo para carregar todas as baterias e utilizar toda a energia, então ainda há ainda uma certa vantagem para a Mercedes”. Assim, parece claro que a unidade Honda precisa de evoluir o sistema híbrido, segundo o que disse Marko. Mas para já os Bull´s parecem ter argumentos suficientes para bater o pé à Mercedes, mais ainda num traçado como Portimão, muito exigente a nível aerodinâmico.