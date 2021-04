GP Portugal F1: Haas irá prestar homenagem a malogrado colega

Martin Shepherd, 24 anos, faleceu recentemente e será alvo de uma homenagem da Haas no fim de semana em Portimão.

Há quase dois anos, Shepherd, que serviu como técnico de garagem da equipa, esteve envolvido num grave acidente de moto a caminho de casa, depois de um dia de trabalho.

Embora Shepherd tenha sobrevivido, sofreu lesões físicas extensas e traumas graves no seu cérebro. Apesar da recuperação física, após três meses em cuidados intensivos, o trauma no cérebro de Shepherd resultou em mazelas severas.

Como sinal de respeito, os carros pilotados por Mick Schumacher e Nikita Mazepin levarão no nariz do VF-21 as palavras “Em memória de Martin Shepherd, nosso companheiro de equipa e nosso amigo 1996-2021”.

Os membros da equipa em Portimão também usarão braçadeiras pretas durante o fim-de-semana.