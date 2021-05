GP Portugal F1: Günther Steiner pensa que Mazepin tornou-se no “bad boy” por ser apelativo para a F1

Nikita Mazepin tem sido duramente criticado dentro e fora de pista, com mais dois episódios no GP de Portugal. Mazepin foi penalizado com 5 segundos durante a corrida por não ter respeitado bandeiras azuis e ontem Nicholas Latifi chamou-o de “idiota” durante a Q1.

Para Günther Steiner, Mazepin foi transformado em “bad boy” porque as transmissões da F1 dão aquilo que as pessoas querem: os restantes pilotos a criticar via rádio o russo.

“O que é dito em circunstâncias de corrida, quando se vai a 300km/h, não se vai dizer ‘este tipo não foi muito simpático’, vai-se dizer outra coisa. Quem não o faria? Todos sabemos que Nikita tornou-se “bad boy” há algum tempo atrás, por isso a F1 transmitiu sempre os comentários sobre ele, porque [as pessoas] gostam de o ouvir. Se transmitissem coisas bonitas e doces ditas sobre outras pessoas, então ninguém se importaria, por isso penso que é um pouco chamativo, mas nós fazemos parte do mundo do espetáculo das corridas, por isso isso faz parte.”

Acerca do incidente com Perez e do castigo apliacado, Steiner afirmou que o sinal de bandeira azul surgiu tarde e que as comunicações com a equipa têm de ser afinadas, mas no final nada de mal aconteceu.

“Penso que a bandeira azul [sinal luminoso] acendeu muito tarde, [Perez] já tinha passado quando a luz se acendeu. Também precisamos de melhorar a nossa comunicação quando estamos a sair do pit lane e alguém está a chegar. Não foi intencional e nada de mal aconteceu no final, mas nunca fica bem. Os cinco segundos de hoje não fizeram uma grande diferença no final. Ele falou com o Checo, pediu-lhe desculpa e foi um erro genuíno. Estas coisas acontecem e o que é bom é que ninguém foi prejudicado. Sim, Nikita teve os cinco segundos acrescentados, mas isso não mudou nada”.