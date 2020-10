GP Portugal F1, George Russell: “É um circuito espetacular e muito ondulado”

A Fórmula 1 corre o Grande Prémio de Portugal no próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve. O atual piloto da Williams, George Russell, falou sobre o circuito português, onde correu em 2015 na Fórmula 3.

Ao autosport.com Russell afirmou: «Estou muito animado. É um circuito espetacular, muito ondulado, com muitas curvas cegas o que adiciona muito carácter. Obviamente que agora temos de esperar para poder pilotar com estes carros, mas vamos ver».

Apesar dos elogios, Russell falou da primeira curva do traçado, onde sente-se «surpreendido porque não vamos fazer o loop. Seria melhor ter uma curva lenta depois da longa reta», finalizou Russell.