GP Portugal F1, George Russell: “Disseram-me para não me preocupar com o meu lugar em 2021”

Os últimos rumores da Silly Season apontam Sérgio Perez para o lugar de George Russell na Williams, O jovem piloto britânico não se mostra preocupado com esses rumores e afirmou já ter falado com os novos donos da equipa:

“Nada mudou”, disse Russell ao The Race quando questionado se houve alguma mudança. “Procuro falar na pista e, como disse antes, não estou preocupado com o próximo ano. Eu sei que a Mercedes e o Toto [Wolff] me protegem, o próprio Toto me disse isso, no qual eu confio totalmente. Acho que toda esta especulação provavelmente foi alimentada pelo lado do Perez, que está a tentar colocar pressão sobre outras equipas, potencialmente [para] um conseguir um lugar da Red Bull, então essa é minha opinião sobre isso.”

“Eu tenho um contrato, não tenho nada com que me preocupar e estou aqui apenas concentrado no meu trabalho. Eles [Williams] disseram que não têm ideia de onde vieram esses rumores. Eles nunca gostam de comentar sobre situações contratuais, obviamente após a conferência de imprensa de Simon [Roberts] na sexta-feira, as coisas foram levadas um pouco para fora de contexto, o que a equipa não queria fazer. No final das contas, a equipa não quis comentar sobre isso porque sentiu que não era necessário”.

“Mas, como eu disse, tenho um contrato e estarei no grid no próximo ano e estou muito confiante disso. Acho que algo muito substancial teria que acontecer nas próximas semanas para que isso mudasse.”

Russell também disse que recebeu garantias dos novos proprietários da Williams, Dorilton Capital.

“Eles estiveram aqui, falei com eles”, disse Russell. “Eles disseram ‘não te preocupes, tudo vai ficar bem’. Tivemos uma pequena conversa sobre isso e passamos a falar sobre o resto deste ano passando para o próximo ano e como vamos levar a equipa mais para frente, o que é suficiente para mim.”