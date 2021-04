GP Portugal F1, George Russell: “Adoro Portimão porque é um traçado fluído”

George Russell vem de um fim de semana complicado em Ímola mas está determinado em colocar os episódios menos felizes para trás.

Admitindo que quer ser um exemplo, colocou a mão no peito mais uma vez e admitiu a culpa da reação menos ponderada que teve logo após o incidente com Valtteri Bottas. Russell está determinado em colocar esse episódio para trás mas assumiu as responsabilidades mais uma vez:

“Penso que o incidente é uma coisa, faz parte das corridas e estas coisas acontecem, mas as ações que fiz depois não foram o meu verdadeiro eu”, explicou ele. “Fui contra o meu próprio instinto de me afastar, e mostrei um pouco de emoção, o que foi provavelmente um péssimo julgamento no calor do momento, o que levou a mais algumas coisas mais tarde naquela tarde. Foi por isso que senti que era necessário para mim na segunda-feira pedir desculpa pelos meus atos. Porque quero liderar pelo exemplo, quero ser um modelo a seguir e essas ações após o incidente estão longe disso”.

“Essa foi uma grande lição para mim que é preciso tirar um momento, afastar-me de uma situação e olhar para ela de todos os ângulos e racionalmente”.

A relação com Toto Wolff, que teve palavras muito duras para Russell no final da corrida não terá ficado comprometida, segundo disse Russell:

“A nossa relação não ficou afetada de todo desde o incidente”, disse ele à Sky F1. “Se alguma coisa, bem pelo contrário. Como piloto, penso que a primeira regra é que nunca se deve bater no colega de equipa e obviamente eu não estaria na posição em que estou hoje sem o apoio da Mercedes. Eles têm-me apoiado desde o primeiro dia e, como consequência, Lewis [Hamilton] e Valtteri são para mim uma espécie de companheiros de equipa, independentemente das circunstâncias.”

Quanto à pista de Portimão, mais uma vez ouviram-se elogios:

“Adoro Portimão porque o circuito é muito fluido e ondulado. Os tipos de curva que temos aqui também permitem fazer trajetórias muito diferentes, pois são bastante largas nas entradas, não há uma trajetória específica para fazer a curva mais rapidamente. Isso ajuda realmente na corrida, uma vez que em quase todas as curvas é possível fazer uma linha diferente para sair do ar sujo. Chega-se por algumas curvas cegas, não se podendo ver o que está 200 metros à frente, mas penso que é isso que aumenta a emoção do circuito. É um lugar fantástico e mal posso esperar para lá ir correr de novo”.