GP Portugal F1: FIA respondeu a críticas sobre nomeação de Vitaly Petrov

A FIA respondeu às críticas relativas à nomeação de Vitaly Petrov como Comissário Desportivo do GP de Portugal de F1, assegurando que não descrimina pessoas no seu processo de escolha tendo em conta a sua visão para lá do assuntos oficiais relativos ao desporto.

Recorde-se que Lewis Hamilton insurgiu-se contra a nomeação do russo, na sequência das palavras deste, há algumas semanas, aquando da corrida de Mugello, quando Petrov teceu comentários relativos ao facto de Hamilton ter vestido uma T-shirt onde pedia ação face à morte a tiro de Breonna Taylor por parte da polícia norte-americana. Petrov criticou Hamilton, dizendo que “é a mesma coisa que um piloto que fosse gay e pretendesse forçar outros a sê-lo também”, mas a FIA revelou em comunicado: “A FIA nomeia Comissários Desportivos de Fórmula 1 com a experiência e os conhecimentos relevantes para desempenhar esta função ao mais alto nível (…) e não discrimina neste processo com base em opiniões expressas fora da sua função (…) desde que tal expressão não viole os regulamentos e o Código de Ética da FIA”. Isto significa que entendeu que os comentários de Petrov não foram contra os seus regulamentos. Recorde-se que Hamilton foi investigado, mas não castigado, pelo facto de ter envergado a T-Shirt, tendo posteriormente emitido um esclarecimento para evitar uma repetição do sucedido.