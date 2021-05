GP Portugal F1, Fernando Alonso: “Podíamos ter sido quintos”

Fernando Alonso estava visivelmente satisfeito no final do GP de Portugal e com bons motivos para isso. O piloto da Alpine fez uma boa corrida, um dos melhores do dia, conseguiu pontos importantes e acima de tudo, esteve mais perto do que pode e deve fazer:

“Foi um grande fim-de-semana de sensações, de ritmo, o carro tem sido competitivo contra quase todos os rivais, mesmo com uma Ferrari e uma McLaren, algo que parecia impensável no Bahrein e Imola”, disse Alonso. “Ainda não compreendo como poderíamos perdemos um segundo e um pouco na qualificação de sábado, mas o importante é o domingo e embora tivesse sido importante começar mais na frente, tentaremos fazer melhor nas próximas corridas, especialmente no Mónaco e Barcelona, onde há poucas ultrapassagens. Estou contente com os pontos, com o fim-de-semana em geral, que foi ótimo.”

“Não tem sido fácil adaptar-me, estou a aprender cada volta que faço, a melhorar. As coisas vêm cada vez mais naturalmente a cada volta, sem pensar nelas, por isso estou contente com o resultado, mas penso que tínhamos um carro melhor do que o oitavo, podíamos ter sido sexto ou quinto porque o carro estava muito bem”.

“Estou ansioso por voltar a Espanha, não fizemos a pré-temporada este ano em Montmeló, por isso voltarei lá com estes carros, o que será um desafio. Tenho de trabalhar arduamente para fazer melhor nos sábados”.