GP Portugal F1, Fernando Alonso: “O circuito é muito divertido para pilotar”

Fernando Alonso já conhece os desafios do Autódromo Internacional do Algarve. O piloto espanhol já rodou no traçado algarvio e terá agora que enfrentar a pista portuguesa num monolugar de F1, algo que encara com entusiasmo:

“Será um desafio totalmente diferente este fim de semana em Portimão, comparado ao Bahrein e a Ímola. O circuito é muito divertido para pilotar e creio que com estes carros será muito emocionante, sobretudo com as mudanças de elevação na pista. Eu só pilotei lá no molhado, então haverá uma curva de aprendizagem para começar, mas adoro os novos desafios. Queremos marcar mais pontos neste fim de semana”, disse.

“Se olharmos para o último fim de semana, ficamos felizes por somarmos nossos primeiros pontos da temporada e as atualizações que levamos foram positivas e funcionaram bem. No geral, senti-me mais contente com o carro e creio que temos mais potencial para melhorar. A fábrica trabalhou duro e foi bom ver a recompensa. Vamos levar esse impulso positivo para Portugal e espero que possamos mostrar um progresso maior”, concluiu.