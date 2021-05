GP Portugal F1: Fernando Alonso eliminado na Q2

Mercedes parece bem lançada para conseguir a pole, enquanto Fernando Alonso não conseguiu passar à Q3.

As primeiras voltas lançadas deram-nos uma Mercedes muito forte (mesmo com pneus médios), com Lewis Hamilton a ser o primeiro a chegar ao segundo 17, superando Valtteri Bottas e Lando Norris (pneus macios) que fez o terceiro melhor tempo nas primeiras tentativas, à frente de Esteban Ocon, Sergio Pérez no top5, com Max Verstappen a fazer apenas o quinto tempo.

Na zona de despromoção estavam George Russell, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.

Os Red Bull mostravam dificuldades com os pneus médios e provavelmente teriam de recorrer aos macios para passarem à Q3 em segurança, mas tal não foi necessário e terminaram a sessão sem necessidade de usar as borrachas mais macias.

Depois de darem nas vistas na Q1, a Ferrari insistia nos médios na Q2 o que complicava a vida dos pilotos da Ferrari que estavam muito perto da zona de despromoção, atrás de Sebastian Vettel que finalmente começa a mostrar o seu valor, lutando por uma vaga na Q3 e ambos os pilotos passaram à Q3.

Eliminados na Q2 ficaram Russell, Giovinazzi, Alonso, Tsunoda e Raikkonen