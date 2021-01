GP Portugal F1, Félix da Costa sobre possível TL1: “Não partiu de mim…”

Em 2020 foi colocada a hipótese de António Félix da Costa pilotar um carro de Fórmula 1 no primeiro treino livre do Grande Prémio de Portugal, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve.

Ao the-race.com, o piloto português falou sobre o rumor, afirmando que ainda falou com algumas equipas, juntamente com Tiago Monteiro (o seu manager), mas todas pediam dinheiro para o campeão da Fórmula E pilotar.

“Não partiu de mim. Acho que foi o promotor que queria convencer o governo a vender mais bilhetes. Os promotores da corrida chegaram a falar com algumas equipa para perceber se era possível colocar-me num dos carros no TL1”, começou por dizer Félix da Costa.

“Quando eu e o Tiago [Monteiro] abordamos algumas equipas, todas queriam dinheiro para eu estar no carro. Disse logo que não estava interessado nessas condições”, afirmou o piloto da DS Techeetah na Fórmula E.