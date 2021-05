GP Portugal F1: Falha no software não permitiu ataque a Verstappen, admite Toto Wolff

Toto Wolff admitiu em declarações à Sky Sports italiana que uma falha no software do W12 não permitiu que Valtteri Bottas pudesse atacar Max Verstappen nas últimas voltas da corrida do GP de Portugal.

“Penso que, com base na nossa velocidade nas retas, [Valtteri Bottas] poderia até ter conseguido passar [Max Verstappen]. O problema foi que tivemos uma pequena falha no software do motor que queríamos corrigir, e isso fez precisamente o oposto. Isso é algo que temos de corrigir no nosso software”.

A estratégia da equipa mereceu elogios por parte de Toto Wolff: “Tivemos hoje uma boa velocidade de ponta nas retas. A configuração que escolhemos foi a correta. Um pouco em detrimento da força descendente e do arrasto, mas rápido na reta. Isso funcionou bem”.