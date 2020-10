GP Portugal F1, Esteban Ocon: “Acho que Portimão será algo especial num F1

A Renault está a subir de produção e Esteban Ocon está a sentir cada vez mais a pressão de ter que ‘entregar’ resultados, e sendo Portimão uma pista totalmente nova para a F1 é preciso adaptação rápida : “Do lado de fora, parece uma montanha-russa. Eu pilotei no meu simulador doméstico e é um grande desafio. É um traçado muito acidentado, tem algumas mudanças de elevação e algumas curvas bem giras. Acho que será algo especial num Fórmula 1. Há muitas curvas de velocidade média e isso vai exigir muito do carro. É diferente de Nürburgring também em termos de clima. Vai ser interessante e temos que nos adaptar às novas condições e à pista mais rápida do que as outras. Esse é o objetivo.”