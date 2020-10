GP Portugal F1, David Coulthard: “Pilotos vão adorar a ‘montanha-russa'”

O Grande Prémio de Portugal foi ontem apresentado em Lisboa. Presentes estiveram dois antigos pilotos da Fórmula 1: Pedro Lamy e David Coulthard.

A fazer uma antevisão do que vai ser a corrida no Autódromo Internacional do Algarve, Coulthard explicou: «Já tive a oportunidade de pilotar em Portimão. Acho que os pilotos vão aprovar este circuito, é uma montanha-russa, com muitas mudanças de elevação. Não tenho dúvidas nenhumas de que o Hamilton, o Verstappen e os outros vão adorar».

O Grande Prémio de Portugal, que se corre no Autódromo Internacional do Algarve, é a próxima ronda do campeonato de Fórmula 1 e corre-se de 23 a 25 de outubro.