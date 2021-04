GP Portugal F1, Daniel Ricciardo: “Lando Norris relembra-me o meu início na Red Bull”

O arranque de Daniel Ricciardo na McLaren tem sido algo discreto, com o piloto ainda a adaptar-se à nova equipa. Já do outro lado da garagem está Lando Norris que começou com o gás todo, sendo uma das estrelas deste começo de época.

Ricciardo deixou elogios ao seu colega de equipa, que tem uma postura muito semelhante à do próprio Ricciardo quando começou na Red Bull:

Falando com a Sky Sports Itália, disse ele: “Sinto-me bem, mesmo que ainda não esteja no nível certo para competir a este nível. Já fiz duas corridas, mas as sensações são boas.”

“Norris faz-me lembrar o meu tempo na Red Bull. Gosto do seu estilo, ele é forte e dá tudo o que tem e tem uma boa cabeça. É um bom desafio. Estou num bom momento da minha carreira, tenho experiência mas ainda tenho muitas motivações. Não sinto que tenha chegado onde queria. Penso que a McLaren é a equipa certa para realizar o meu sonho de ganhar o Campeonato do Mundo”.

“O objetivo desta época é ganhar uma corrida”, disse ele. “Este ano é muito difícil ganhar o Campeonato do Mundo, mas pelo menos quero ganhar uma corrida. Há três anos que não ganho uma e quero essa sensação. O objetivo da McLaren é manter o terceiro lugar, será uma grande batalha com a Ferrari”.