GP Portugal F1, Daniel Ricciardo: ” Foi um arranque louco”

A Renault acabou o fim de semana com nota positiva. O GP de Portugal permitiu à equipa francesa ganhar mais alguns pontos importantes.

Daniel Ricciardo estava relativamente satisfeito com o resultado final da corrida, depois de um arranque alucinante:

“Foi um início de corrida louco e conseguimos recuperar alguns lugares na primeira volta subindo para o oitavo lugar. Assim que tudo normalizou, tivemos dificuldades com os macios e então paramos muito cedo. Íamos ter os médios por um longo período, então tivemos que gastar muito do segundo stint a gerir os pneus. Eu nunca tive os pneus na janela certa, então não pude forçar muito. Oitavo e nono para a equipa não é um resultado mau, então acho que podemos ficar contentes. “

Esteban Ocon teve uma corrida muito boa, que certamente ajudará ao piloto a ganhar mais alguma confiança:

“Foi uma boa corrida para mim. Foi muito difícil no início coom os médios, mas mantive a calma e junto com a equipa trabalhamos muito bem e garantimos que continuávamos competitivos o tempo todo. Concluí 53 voltas com esse jogo de pneus! Pareceram durar muito tempo e meu ritmo estava forte mesmo no final do stint. Também choveu um pouco em períodos curtos, então tivemos que estar atentos aos níveis de aderência. No final, acho que fizemos um bom trabalho ao colocar os dois carros entre os dez primeiros. “