GP Portugal F1, Daniel Ricciardo: “A pista a tem elementos únicos”

Daniel Ricciardo está ansioso por voltar ao carro e enfrentar o carrocel de Portimão. O piloto australiano ainda está em fase de adaptação à sua nova equipa e ainda não mostrou o que se espera dele.

Mas a vontade de continuar a evoluir mantém-se inalterada, desta feita num traçado com elementos únicos:

“A seguir é Portimão e eu estou ansioso por voltar para o carro. Correr em Portimão é muito divertido com a pista a ter alguns elementos únicos que não se vê em todas as corridas do calendário. Há uma boa mistura de curvas de alta e baixa velocidade com várias mudanças na elevação que a tornam um desafio excitante. Ao sair de algumas das curvas, pode realmente sentir o seu estômago a cair com as íngremes mudanças de inclinação.”

“Há alguns elementos do carro que ainda estou a tentar dominar e que só vou melhorar com mais tempo ao volante. Ver o Lando alcançar um pódio mostrou o potencial do carro que é super motivador. Estamos apenas em três corridas e há muito mais para vir de mim, por isso vamos continuar”.