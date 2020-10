GP Portugal F1, Cyril Abiteboul: “Nunca conseguimos que os pneus funcionassem”

Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa da Renault, colocou toda a ênfase no que a equipa (não) conseguiu com os pneus: “Viemos da Alemanha em alta depois do pódio de Daniel (Ricciardo), por isso é muito dececionante ver que o carro teve muitas dificuldades de aderência durante todo o fim-de-semana. A equipa conseguiu melhorar a partir de um péssimo começo na sexta-feira e o 8º e 9º lugares é provavelmente o melhor resultado que poderíamos realisticamente obter. O que é interessante na corrida é que nunca conseguimos que os pneus macios funcionassem, mas o enorme stint do Esteban (Ocon) nos médios foi muito competitivo. É uma demonstração clara de que o fim-de-semana foi ditado pelo desempenho dos pneus: à medida que nos aproximamos do final da época e pudemos experimentar circunstâncias semelhantes nas duas corridas seguintes, temos absolutamente de compreender o que nos tem prejudicado se quisermos terminar fortes no campeonato. Estou contente pelo Esteban, pois não cometeu erros num fim-de-semana complicado e contribuiu para manter a equipa à vista dos rivais”.