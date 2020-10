GP Portugal F1: Corrida pode passar entre os pingos da chuva

A previsão do IPMA aponta para chuva no final da tarde de hoje, o que significa que a corrida deverá acontecer com pista seca.

O estado do tempo neste momento é nublado, com mais vento em relação aos dias anteriores (o que pode afetar a corrida), ainda sem chuva à vista. A previsão do IPMA apontava para aguaceiros ligeiros das 11 às 12 horas, o que para já não se verifica no AIA, com a mais chuva a estar prevista a partir das 16. Assim, deveremos ter uma corrida sem a visita da chuva.