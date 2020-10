GP Portugal F1: Como o vento pode afetar o desenrolar da corrida…

A direção do vento é um fator a ter em conta porque afeta os carros de formas diferentes nas diversas curvas do circuito e a única coisa que os pilotos podem fazer é estar ‘avisados’ para a forma como o vento está a soprar e contar com isso tendo em conta as curvas em que rodam. E o circuito tem 15 curvas, para todos os gostos, subidas, descidas. Para além disso, o vento, a temperatura do asfalto, vão mudando ao longo da corrida e isso também pode alterar as coisas. Portanto, não se trata apenas de escolher uma afinação e carregar no acelerador…