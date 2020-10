GP Portugal F1: Como está a ‘batalha’ das poles?

O primeiro piloto que se tem de bater, na Fórmula 1 e em todas as disciplinas individuais de automobilismo é o companheiro de equipa e no pináculo do desporto motorizado isso é mais ‘procurado’ ainda. Por isso, vamos recordar com está o ‘marcador’ findas que estão as 12 primeiras qualificações do ano. É aqui que está a verdadeira diferença de rapidez entre uns e outros. A corrida é “outra história”. Há mais incógnitas…