GP Portugal F1: Começa o TL3

Já temos carros em pista para o Treino Livre 3. As novidades para esta sessão são algumas, com a Mercedes a usar o DAS, e novos chassis para Pierre Gasly e Nicholas Latifi, suspeitando-se que Romain Grosjean possa também estar a usar um novo chassis para este dia.

As equipas continuam à procura do equilíbrio ideal para enfrentar os desafios do AIA.

Os limites de pista foram alterados para as curvas 1 e 4, com os corretores a serem agora o novo limite, ao contrário de ontem em que o limite era definido pela linha branca que delimita o traçado.