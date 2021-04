GP Portugal F1: Cinco perguntas que terão resposta em Portimão

A terceira jornada do mundial de F1 tem como palco o espetacular Autódromo Internacional do Algarve. Além de ser um motivo de orgulho para os portugueses é também um momento importante na prova rainha do automobilismo mundial que está de regresso ao nosso país depois da bem sucedida passagem em 2020.

Há muitos motivos de interesse para este fim de semana e muitas dúvidas que os fãs quererão ver respondidas no próximo domingo. Eis cinco perguntas que deverão ter resposta em Portimão:

#1 – Será que Max Verstappen sai de Portimão líder?

Max Verstappen nunca liderou o campeonato de F1 mas pode sair de Portimão com o “título” de líder, se repetir a vitória de Ímola. O piloto da Red Bull é visto como um dos favoritos à vitória este fim de semana e as caraterísticas do seu RB16B deverão permitir que lute pelo primeiro lugar, mas para isso terá de enfrentar Lewis Hamilton, atual líder (por um ponto) e também ele candidato ao título. A luta entre os dois pilotos tem animado sobremaneira os fãs, num duelo desejado há muito tempo. Em Portimão esse duelo terá mais um capítulo mas desta vez poderemos ver o neerlandês na frente do campeonato, o que seria uma estreia.

#2 – Manterá Lando Norris o bom momento?

Lando Norris é o piloto “da moda” neste arranque de campeonato. Com prestações excelentes e resultados a condizer, Norris tem se assumido como a estrela da McLaren e uma das estrelas do campeonato. Já no ano passado tinha feito um arranque muito forte, algo que repete este ano, tendo subindo de nível. Interessa saber se a forma do britânico é para manter ou se será temporária. Com três provas já teremos uma amostra estatística significativa, numa época que será inevitavelmente de altos e baixos, com a luta pelo top 3 a ser decidida nos pormenores com a Ferrari bem perto.

#3 – Que resposta dará George Russell depois do incidente de Ímola?

Depois de mais uma visita frustrante a Ímola, Russell terá de sacudir a pressão e voltar a mostrar todo o potencial que tem evidenciado desde que chegou à F1. O piloto da Williams vem de um episódio menos feliz, com as declarações no final da corrida italiana a deixarem o #63 mal na fotografia. Nada melhor que uma boa prestação para apagar da memória esse episódio. Será o piloto capaz de o conseguir, numa pista exigente e onde o vento costuma prejudicar, o que não favorece o Williams?

# 4 – Teremos finalmente boas prestações das “caras novas”?

Tem sido um começo difícil para os pilotos que chegaram à F1, ou que trocara de equipa de 2020 para 2021. O pouco tempo de testes significou que o período de adaptação à nova realidade seria feito já em competição o que não ajuda. Temos visto pilotos como Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo e até Carlos Sainz, não darem tudo o que podem porque não estão 100% confortáveis nas suas novas máquinas. Portimão não será a pista mais fácil para que isso aconteça, dada a sua exigência mas todos esperamos ver um pouco mais dos pilotos que trocaram de equipa e até dos rookies que continuam a cometer muitos erros.

#5 – Que aderência em Portimão?

No ano passado os pilotos queixaram-se de uma surpreendente falta de aderência no recém asfaltado traçado do AIA. O pouco tempo entre a conclusão da obra e a chegada da F1 foi apontada como a principal causa e agora, seis meses depois, o AIA volta a receber a F1. A meteorologia não ameaça com chuva, pelo que deveremos ter uma pista seca durante todo o fim de semana. Se os níveis de aderência forem melhores, talvez até consigamos ver tempos por volta iguais ou inferiores aos do ano passado.