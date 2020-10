GP Portugal F1, Charles Leclerc: “Portimão é muito divertido, tem muitas subidas e descidas”

Ao contrário do seu colega de equipa, Charles Leclerc está a fazer bem melhor do que o carro que tem nas mãos. É oitavo no campeonato, já foi duas vezes ao pódio, mas não fez melhor que 6º nas três últimas corridas. Em Portugal não será fácil brilhar já que a pista ‘pede’ tudo o que o SF1000 não tem, mas se as evoluções resultarem é candidato ao top 5, até porque Portimão é uma pista em que só a reta vai ser demasiado ‘penosa’ para o SF 1000: “Corri apenas uma vez em Portimão, em 2015, na Fórmula 3. Pelo que me lembro, é muito divertido conduzir com muitas subidas e descidas. É um circuito moderno e interessante e o tempo deve ser muito mais quente do que na última corrida na Alemanha. “Será interessante verificar a pilotagem do nosso carro em todos os diferentes tipos de curvas com temperaturas mais elevadas”, disse.