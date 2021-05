GP Portugal F1, Charles Leclerc: “não fiz um bom trabalho …”

Charles Leclerc volta a assegurar um sexto lugar, isto depois do seu companheiro de equipa na Ferrari, Carlos Sainz Jr. o ter deixado passar, quando se quando se tornou claro que a utilização de pneus médios no Ferrari do espanhol não ‘funcionavam’ nesta pista em comparação com a maioria dos pilotos que escolheram pneus mais duros. Contudo, a prestação de Charles Leclerc e a sua decisão de começar com o pneu médio “não foi boa”: “Tivemos imensos problemas com os pneus nesta pista. Muita granulação quase de imediato, lutámos muito. Se olhar para todo o fim-de-semana, não fiz um bom trabalho como piloto. Não extraí o melhor do carro só porque fui muito inconsistente. Mas hoje fiz um bom trabalho, a partir da oitava posição, não havia muito melhor que pudéssemos fazer, mas olhando para o fim-de-semana inteiro eu poderia ter feito um trabalho melhor”, disse