GP Portugal F1, Charles Leclerc: “Estou muito contente”

Charles Leclerc conseguiu um excelente quarto lugar no final do GP de Portugal. O piloto da Ferrari não escondeu a felicidade pelo resultado e pelo andamento demonstrado:

“Estou extremamente feliz”, disse aos repórteres no Circuito Internacional do Algarve após a corrida. “Não porque não levamos uma volta de avanço, mas principalmente porque o nosso ritmo de corrida no geral foi muito positivo hoje. Tivemos dificuldades no início, o que nos custou muito tempo, mas no final, recuperamos bastante e estou muito feliz com nosso desempenho hoje. Foi muito difícil porque na primeira metade da corrida tive que ser muito, muito paciente”, explicou.

“Eu estava a ser ultrapassado praticamente em todo o lado, e depois volta após volta eu pude sentir que o ritmo estava a chegar, mas valeu a pena no final. Senti-me bem no carro. Foi complicado, tive muitos momentos em que pensei que iria ter um acidente, mas no final mantive-me em pista e o quarto lugar é um ótimo resultado. ”