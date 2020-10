GP Portugal F1, Charles Leclerc: “Estar tão perto da pole position foi uma boa surpresa”

Charles Leclerc brilhou na qualificação do GP de Portugal de Fórmula 1 e vai arrancar a segunda linha da grelha de partida, no quarto lugar, ao lado de Max Verstappen. Também importante, a margem que o monegasco colocou o Ferrari a menos de meio segundo da frente: “Não estava à espera! É verdade que contava com um resultado melhor do que o habitual, mas estar tão perto da pole position foi uma boa surpresa”, disse, referindo-se também aos problemas que ainda encara no carro: “Temos sofrido com a traseira e esse foi o caso na minha primeira volta rápida, e também no último setor. Mas estou muito feliz com minha volta, especialmente considerando as condições da pista e o vento. E ainda há mais para dar, mas estou feliz. Vamos largar com pneus médios, o que pode ser mau, mas vamos ver como tudo decorre amanhã na corrida”, concluiu.