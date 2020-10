GP Portugal F1, Carlos Sainz: “Foi uma corrida muito interessante”

Carlos Sainz foi um dos protagonistas do início da prova, chegando a liderar o GP de Portugal. O ritmo do seu McLaren nãolhe permitiu ficar na frente muito tempo mas o espanhol fez uma boa prova.

No final da corrida, o espanhol estava satisfeito:

“Uma corrida bastante interessante para nós. Obviamente fiquei muito contente com a largada e com as primeiras voltas à chuva em condições mistas, conseguindo chegar ao P1 e liderando a corrida por algumas voltas. Foi muito divertido sempre gostei de pilotar em condições delicadas, mas sabia assim que a pista secou que seria impossível manter a liderança, mas até aquele momento espero que os fãs em casa tenham gostado tanto quanto eu!

“Infelizmente, em condições de seco, sofremos com o “graining”, o que significa que caímos na tabela e só no final conseguimos recuperar algumas posições, com boas lutas e terminamos num bom P6. Foi uma corrida muito difícil, mas em no final, marcamos bons pontos que são importantes para o campeonato.

“Parabéns a Lewis por esse recorde impressionante.”