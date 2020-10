GP Portugal F1: Carlos Sainz demorou mais tempo a adaptar-se ao AIA no simulador

Carlos Sainz admitiu que demorou um pouco mais de tempo a adaptar-se à exigência do Autódromo Internacional do Algarve.

Na conferência de imprensa, o piloto espanhol referiu que teve de fazer horas extras no simulador para conseguir ser rápido, o que mostra bem a exigência do traçado português. Já Lando Norris recordou o seu primeiro teste num F1, precisamente no AIA e considerou ser uma pista espetacular, especialmente num F1.