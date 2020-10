GP Portugal, F1, António Giovinazzi: “O meu futuro depende da Ferrari”

Um dos nomes que tem sido falado para as vagas da Haas que se abriram hoje com a confirmação da saída de Kevin Magnussen e Romain Grosjean, é o de António Giovinazzi. O piloto afirmou que o seu futuro está nas mãos da Ferrari.

Para o piloto da Alfa Romeo, a prioridade para já é fazer o melhor trabalho possível, mas não escondeu o desejo de continua na F1 em 2021:

“Não é uma decisão minha”, respondeu Giovinazzi sobre a possível ida para a Haas. “Como eu sempre disse, estou focado apenas no meu trabalho que é guiar. Precisamos ver o que acontece com a Ferrari, com a Alfa Romeo, e então veremos. Para mim, a meta é, obviamente, estar na grelha no próximo ano.

“Há conversas em andamento e esperamos em breve ter a resposta.”

Giovinazzi, porém, insistiu que qualquer que seja a decisão de Kimi Raikkonen, essa não influencia seu futuro:

“Não sei o que ele [Raikkonen] vai decidir, mas do meu lado, não se trata de se o Kimi fica ou não, é a decisão da Ferrari e da Alfa juntos. Não é o meu trabalho decidir isso. O meu trabalho é guiar e eu tenho de fazer como em Nürburgring e em Sochi. Se continuar assim, com estas performances, então veremos.”