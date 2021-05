GP Portugal F1, Andrew Shovlin (Mercedes): “A escolha de pneus não foi importante”

Andrew Shovlin, uma das pessoas mais importantes na tomada de decisão dentro da Mercedes, afirmou que na equipa estão contentes com a escolha da Red Bull em começar a corrida de amanhã com ambos os carros com pneus médios, a mesma escolha Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que largam de 1º e 2º.

“Estamos felizes por ter a Red Bull a mesma escolha de pneus, dado que temos posição de pista. A nossa principal preocupação será o aquecimento naquele composto, os carros com [pneus] macios na terceira fila e atrás terão uma vantagem de aderência que poderá durar uma ou duas voltas, o que poderá ser complicado”.

Como Max Verstappen e Sérgio Perez vão começar com o mesmo composto que os dois Mercedes, não terão, à partida, vantagem competitiva. Shovlin até se mostrou algo surpreendido pela estratégia seguida do lado da Red Bull na sessão de qualificação, já que os Mercedes se mostraram mais competitivos nos treinos livres com os pneus médios.

“Ninguém tinha chegado perto de igualar o tempo do Lewis com médios na Q2, por isso decidimos cobrir as nossas apostas, com ambos os compostos. Como aconteceu, a pista ficou muito mais lenta nos minutos finais, pelo que a escolha de pneus não foi importante”.

Para o engenheiro da Mercedes, Bottas esteve sempre muito forte em condições dificeis e por isso esperava uma boa prestação do finlandês.

“Valtteri pareceu forte em condições difíceis durante todo o fim-de-semana, por isso é um resultado merecido. É também um resultado forte para a equipa estar na primeira fila da grelha com ambos os carros, a 75ª fila da frente da Mercedes na era moderna,”