GP Portugal F1, Andreas Seidl: “Oito pontos muito importantes”

Andreas Seidl, Chefe de Equipa da McLaren ‘ficou sem’ um piloto na aguerrida luta do segundo pelotão, mas ainda assim os seus homens fizeram o suficiente para suplantarem os adversários do ‘seu’ campeonato: “É obviamente positivo que tenhamos superado tanto a Racing Point como a Renault na batalha do ‘nosso’ Campeonato de Construtores, graças a um grande ‘forcing’ do Carlos (Sainz) que o levou ao sexto lugar e a obter oito pontos muito importantes. Foi uma pena perder o Lando (Norris) na volta 18, depois de Lance (Stroll) ter colidido com ele, destruindo as suas hipóteses de ter também um bom resultado. Portanto, cumprimentos à equipa aqui na pista e na fábrica que colocou um carro competitivo na pista, e aos pilotos que ‘entregaram’ todo o fim-de-semana. Confirmamos que temos um carro que pode manter viva a batalha pelo terceiro lugar nos Construtores.

Parabéns também ao Lewis pelo seu recorde. É um feito verdadeiramente incrível”.