GP Portugal F1, Alpha Tauri anda “aos papéis”…

Não correram nada bem os treinos livres à Alpha Tauri. Subviragem e falta de aderência em ambas as sessões, Pierre Gasly conseguiu um 12º lugar, com uma volta de 0,721s da frente. Para quem se tinha qualificado em quinto nas duas primeiras corridas da época, este foi um desempenho dececionante e o pior é que a equipa ainda não tinha percebido, ontem, o porquê da lentidão. A equipa sabe que tem de trabalhar tanto no lado mecânico como aerodinâmico Problemas de subviragem, aderência em algumas curvas, um carro demasiado sensível ao vento. A pista está escorregadia, mas isso é igual para todos e há quem esteja a andar bem: “Temos de encontrar uma solução, e encontrar a configuração correcta do lado mecânico e do lado aerodinâmico para chegarmos onde queremos”, disse Franz Tost. Vamos ver como corre o terceiro treino livre mas a ‘coisa’ não promete…