GP Portugal F1: Alfa Romeo poderá apelar da decisão de Ímola

A Alfa Romeo ganhou o direito de apelar da decisão de Ímola, que levou à penalização de Kimi Raikkonen e à perda do nono lugar.

Kimi Raikkonen viu o seu nono lugar ser-lhe retirado depois de ter feito um pião atrás do Safety Car na Curva 3 em Imola enquanto os pilotos se preparavam para um reinício da corrida, mas a hesitação da equipa fez com que Raikkonen não retomasse a sua posição original antes da primeira linha de safety car.

Isso significou que lhe foi exigido que voltasse a arrancar do pit lane, algo que o finlandês não fez, levando a uma penalização de 30 segundos após a corrida.

A Alfa Romeo tinha pedido esclarecimentos ao diretor da prova pouco depois do pião de Raikkonen, mas não recebeu qualquer resposta antes do reinício da prova. Os comissários reconheceram a confusão do regulamento, mas não tiveram outra alternativa senão emitir a penalização obrigatória. O regulamento foi alterado para evitar quaisquer incidentes futuros, como o de Raikkonen, mas também considerou admissível o direito de recurso da Alfa Romeo, uma vez que, na altura, não se encontrava disponível informação completa sobre qual seria a linha de ação correta.

Assim, com este recurso a Alfa Romeo poderá recuperar os pontos que perdeu em Ímola.