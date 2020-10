GP Portugal F1: AIA respondeu a críticas: “por vezes, as imagens não representam a realidade”

É hoje que, passados 24 anos, se vai realizar novamente uma corrida de F1 em Portugal. Em tempo de pandemia, choveram críticas face ao que alguns dizem ser ‘ajuntamentos impróprios’, mas o AIA respondeu, dizendo que “por vezes, as imagens não representam a realidade”, deixando no entanto a garantia que o controlo nas bancadas está a ser maior no dia de hoje, dia da corrida: “Durante o dia de hoje (sábado), surgiram imagens onde parece que não está a ser cumprido o distanciamento social em eventos, imposto pela Direção Geral da Saúde. Como todos sabemos, por vezes, estas não representam a realidade”, lê-se.

O AutoSport esteve nessa bancada, e as coisas são simples: “O ajuntamento que se formou foi na fila para comprar comida! Não houve distanciamento e ficou tudo uns em cima dos outros. Na nossa parte da bancada, apesar de haver mais pessoas, havia sempre, no mínimo, uma cadeira de intervalo a fazer distância, o que não sendo o ideal, é alguma coisa. Por outro lado, há muita gente a sentar-se no lugar que não lhes pertence e acotneceu-me quando ia à casa de banho, chegava quase sempre com alguém sentado no meu lugar, e tinha de lhes chamar a atenção”.

Neste momento, já não deixam entrar mais ninguém para a bancada Portimão, segundo parece estão a mandar as pessoas para a bancada principal.

NOTA: A foto é tirada da mesma bancada onde surgiram as fotos polémicas. Qualquer um que perceba minimamente de perspetiva, sabe que uma foto pode ser enganadora. Este vídeo mostra algo diferente. Não terá sido resguardado o distanciamento social perfeito, mas não foi tão mau quanto alguns quiseram fazer parecer.