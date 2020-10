GP Portugal F1: Afinal houve distanciamento ou não?

No passado domingo ouviu-se muito falar de ajuntamentos e houve uma foto que indignou meio mundo. Independentemente de também acharmos que houve alguma falta de cuidado, em que não atribuímos um “culpado predominante” tal como fazem muitas vezes os Comissários Desportivos da Fórmula 1 a “encontros imediatos do 3º grau” em pista, dizendo por isso “no further action”, se calhar este é um caso semelhante. Na foto de baixo, ficamos com a sensação que as bancadas da reta da meta estão completamente lotadas, e na de cima, o ‘filme’ é diferente. Como quase em todas as polémicas: “no meio está a virtude”.