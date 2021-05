GP Portugal F1: Acidente de Kimi Raikkonen causado por distração a alterar comandos no volante

Kimi Raikkonen foi o único piloto a desistir no GP de Portugal. O piloto da Alfa Romeo bateu com a frente do seu monolugar na traseira do carro do colega de equipa Antonio Giovinazzi na reta da meta, tendo ficado com parte da asa por baixo do C41 e que o impossibilitou de chegar à box.

“A culpa é minha. Tive de mudar um comando e enganei-me na primeira tentativa, e depois estava a verificar se estava certo e acabei por bater nele (Antonio Giovinazzi)”, explicou o piloto finlandês.

“Felizmente, não destruí os pneus. Portanto, longe de ser o ideal”, concluiu Kimi Raikkonen.

Já Giovinazzi afirmou que teve sorte e que apenas sentiu um pequeno contato na altura.