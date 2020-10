GP Portugal F1: A incrível primeira volta de Kimi Raikkonen

“Bwoah! O que é que esta gente está a fazer?” Questionou-se Kimi Raikkonen durante a primeira volta do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.

Só na primeira volta o finlandês recuperou um incrível número de 10 lugares, chegando ao sexto lugar depois de partir da 16ª posição da grelha.

Mas depois de andar no top 10 durante a maior parte da tarde, acabou por ser frustrado 11º classificado. E porquê? Porque a primeira volta foi num piso perfeito para quem tem como alcunha ‘Iceman’, tal era o estado do piso mas quando a pista começou a secar, a Alfa Romeo começou a andar para trás. Max Verstappen destacou a experiência de ralis do finlandês – que faz todo o sentido – e o próprio Raikkonen admitiu ter ficado surpreendido com o quão mais rápido ele era face aos que o rodeavam: “Acho que o início em si não foi muito bom, perdi um lugar, mas depois disso, honestamente, pensei a certa altura ‘o que é que os outros estão a fazer? Tive uma boa primeira e depois segunda volta, a velocidade foi decente no carro a maior parte da corrida, depois tivemos um pouco de dificuldades na paragem nas boxes e no final perdi o 10º lugar para a Vettel com pneus velhos. Não ganhámos nada com isso, o que é uma pena. Precisamos de mais velocidade, então tudo se tornará um pouco mais fácil”.

Raikkonen terá outra oportunidade de ganhar pontos no próximo fim-de-semana em Imola, como o único piloto atual da grelha a ter corrido um Grande Prémio no circuito italiano: “Vamos ver como é, tem de ser melhor do que aqui. Na corrida não foi muito mau, mas quando se começa onde começamos é preciso correr mais alguns riscos. Não é o ideal. Mas, infelizmente, falta-nos velocidade”. O piloto Alfa Romeo manteve os dois pontos que já tinha quando chegou a Portugal, pontos que somou com o nono lugar em Mugello.

