GP Portugal F1: A 0.007 segundos da pole 100

Não se fez história em Portimão. Lewis Hamilton ficou perto de fazer a pole nº100, um marco que deverá ser apenas uma questão de tempo até ser conquistado.

Mas Valtteri Bottas negou a pole ao britânico por 0.007 seg. Uma diferença que no mundo real é igual a… nada. Mas sabemos que na F1 as vitórias são conquistadas à centésima de segundo e foi mesmo o que aconteceu em Portimão.

Valtteri Bottas vinha de um péssimo fim de semana em Ímola, com uma desistência mas pior que isso com um ritmo muito mau que levou a mais um coro de críticas. Em Portimão o finlandês começou o pontapé na crise, sendo que terá de conseguiu manter o nível amanhã, quando os pontos são entregues. Mas para já, Bottas já estragou a festa a Hamilton que terá de esperar mais um bocado para conseguir atingir as 100 poles.