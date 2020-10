GP Portugal F1: 65 tempos foram apagados no TL1

A questão dos limites de pista irá certamente dar dores de cabeça durante o fim de semana. O Treino Livre 1 mostrou isso mesmo e foram muitas as voltas apagadas no Autódromo Internacional do Algarve.

Um total de 65 tempos por volta foram apagados durante a sessão por desrespeito aos limites de pista. Os comissários avisaram que estariam especialmente atentos às curvas 1, 4 onde os pilotos irão tendencialmente tentar alargar as trajetórias para não perderem velocidades. Este assunto promete dar que falar, especialmente na qualificação.