GP Portugal F1, 50ª volta: Valtteri Bottas perde cada vez mais tempo para Hamilton

Lewis Hamilton continua a liderar a corrida e parece estar a controlar as operações sem dificuldade.

Hamilon saiu da boxes na volta 21 em 2º lugar ainda com vantagem para Verstappen. Bottas assumiu a liderança da prova e pedia pneus macios, mas saiu das boxes com os pneus duros, uma medida estabelecida pela equipa ( o primeiro escolhe os pneus e o segundo recebe os mesmos). O finlandês saiu da boxes e ficou a 10 segundos de Hamilton e com muitas dificuldades em colocar temperatura nos pneus. Nessa altura Romain Grosjean era penalizado por exceder os limites de pista.

Na volta 44, a luta mais interessante era entre Gasly e Ricciardo, que defendia a sétima posição. Pouco depois Lando Norris era obrigado a entrar nas boxes, com um furo lento a prejudicar a prova do #4. Na volta 46 Gasly conseguiu finalmente passar por Ricciardo e subir ao sétimo posto.

Perez entrou nas boxes na volta 46 e calçou pneus macios usados e mantinha-se no sexto lugar (ele que chegou a estar em último no começo da prova).

Na volta 48 Sainz passou por Ricciardo sem dificuldade e subia ao oitavo posto. Nesta altura o destaque era para Ocon que seguia em quinto ainda sem ter parado uma vez.

Nesta fase Hamilton controla a corrida sem dificuldade, enquanto Bottas começa a ficar irremediavelmente para trás com Verstappen a alguma distância.