GP Portugal F1, 20ª volta: Lewis Hamilton regressa à liderança

Que corrida! Hamilton acabou de voltar à liderança da prova, depois de passar Bottas.

Bottas liderava a corrida confortávelmente, com Hamilton longe de poder fazer um ataque, enquanto atrás , Verstappen queixava-se dos pneus e começava a perder tempo. Na volta 15 o holandês estava a 9 seg da liderança e atrás de si vinha Leclerc, sem ritmo para assustar ainda.

Também Lewis Hamilton se queixava do pneus dianteiro esquerdo, o que mais sofre no AIA. Enquanto os homens da frente se queixavam, Daniel Ricciardo entrava nas boxes e era o primeiro a trocar de pneus. Apesar das queixas de Hamilton, o britânico fazia a melhor volta (volta 16 e 17).

Mais atrás Sainz estava a ser fortemente atacado por Pierre Gasly e um pouco atrás Norris sustinha os intentos de Lance Stroll. No começo da volta 19, Stroll envolveu-se num incidente com Norris na curva 1, fazendo um pião e caindo para 11º. Norris com danos na sua asa dianteira também pediu para entrar nas boxes.

O ritmo de Hamilton permitiu que se aproximasse de Bottas e na volta 20 passou Bottas e voltou à liderança da prova. Está a ser um GP emocionante e o dono da pole regressou à posição de origem.