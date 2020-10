GP Portugal de Fórmula 1: PLANO DE TRANSPORTE E PARQUEAMENTO

Os espectadores terão duas formas de chegar ao circuito.

Através dos shuttles dedicados, exclusivos e gratuitos que poderão ser utilizados mediante a apresentação do passe ou bilhete. Os transportes começarão às 7h00 dos dias do evento e sairão em intervalos subsequentes de 30 minutos. Existem parques de estacionamento gratuitos e limitados nas zonas de saída de Portimão e Lagos.

Através de viatura própria estacionando nos parques disponibilizados à volta do recinto.

Cor verde: via de acesso com saída nº 3 na A22 entrada pelo acesso principal ao AIA, estacionamento nos parques com a cor Verde G1/G2/G3/G4 GKIA1, GKIA2 e estacionamento nos arruamentos da área verde. Este parqueamento é exclusivo das bancadas Verdes (Bancada Oeste, Principal, Sul, Solverde e Sagres).

Cor amarela: via poente de acesso com saída nº2 na A22, entrada por estrada municipal a poente e estacionamento nos parques Y1/Y2/Y3/Y4/Y5/Y6, e arruamentos de acesso aos parques da área amarela. Este parqueamento é exclusivo das bancadas amarelas (Bancada Norte e Lagos).

Cor vermelha: via norte de acesso com saída nº5 na A22, entrada por estrada municipal a norte e estacionamento nos parques R1/R2/R3 e arruamento de acesso aos parques de cor vermelha. Este parqueamento é exclusivo das bancadas vermelhas (Bancada Portimão, Portimão 2 e Peão e Lagos).

Cor azul: via de acesso com saída nº 3 na A22 entrada pelo acesso principal ao AIA, estacionamento nos parques com a cor Azul B1 e B2, reservado a passes de parqueamento pagos previamente.

Todos os parques no recinto do AIA terão staff de segurança permanente e staff para informar os espectadores da lotação e disponibilidade de cada parque. O seu horário de funcionamento é das 06h00 até duas horas depois do evento terminar.

Nos shuttles a utilização de máscara em todo o momento é obrigatória. A lotação destes foi reduzida para potenciar o distanciamento social.

Nas 10 portas do circuito, o Staff de segurança garantirá o distanciamento social nas áreas de espera e processará as entradas através da identificação dos bilhetes por via eletrónica com leitores de código de barras. Os códigos de barras terão a informação cedida previamente à organização na compra dos bilhetes, pelo que os espectadores deverão fazer-se acompanhar da sua identificação pessoal à entrada do circuito.

Após a entrada no circuito, existe sinalização para ajudar o espectador a chegar à sua bancada e lugar alocado, assim como Staff para controlar o fluxo, garantir o distanciamento social.

A utilização da máscara em todo o recinto é obrigatória. Caso o espectador não respeite as indicações do Staff e o protocolo sanitário, poderá ser convidado a abandonar o recinto, não havendo direito a restituição do valor do bilhete. Da mesma forma, caso o espectador se encontre visivelmente sob influência de substâncias ilícitas, álcool ou demonstre um comportamento inadequado que coloque o bem-estar e segurança do evento e restantes espectadores em causa, poderá ser convidado a abandonar o recinto, não havendo direito a restituição do valor do bilhete.