GP Portugal de Fórmula 1: O passado, o AIA, Como é o circuito e Onde ver?

Quando a pista foi construída?

O Autódromo Internacional do Algarve – mais conhecido por Autódromo de Portimão, tendo em conta a proximidade da cidade portuária – foi inaugurado no outono de 2008, com a construção das instalações permanentes concluída em apenas sete meses. Teve um custo de 195 milhões de euros.

Quando foi o seu primeiro Grande Prémio?

O último Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 realizado foi em 1996 no Autódromo do Estoril. Portimão nunca acolheu um evento do Mundial de Fórmula 1. A pista foi utilizada para testes de pré-época de F1 no Inverno de 2008-09. Vários pilotos da grelha, incluindo Daniel Ricciardo, Charles Leclerc e Valtteri Bottas, já competiram no circuito português durante as suas carreiras nos monolugares ‘juniores’.

Como é o circuito?

O Autódromo Internacional do Algarve é uma pista moderna, com várias alterações de elevação no seu traçado. O traçado de volta de 4,653 km leva os pilotos por várias subidas e descidas, que culmina com a longa, rápida e a descer, última curva que liga à reta da meta.

Onde ver?

Nesta altura já escolheu pelo que o único bom conselho é: leve binóculos. Há locais fabulosos onde tudo pode acontecer. Se tivermos que escolher um ponto em que mais sentido faz para ver os Fórmula 1 atuais em todo o seu esplendor, a longa curva 15, ou Galp, de acesso à reta da meta. Mas esta pista não tem locais maus.